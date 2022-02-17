سمكة قرش تقتل سباحا بريطانيا في سيدني

سيدني- (بي بي سي):

تجري مطاردة لسمكة قرش أبيض قتل سباحا قبالة سيدني، أكبر مدن أستراليا، يوم أمس الأربعاء.

وتعرض مدرب الغوص، سيمون نيليست، البالغ من العمر 35 عاما، لإصابات مفجعة في أول هجوم قاتل لأسماك القرش في المدينة منذ ما يقرب من ستين عاما.

وأغلقت يوم الخميس السلطات العديد من شواطئ سيدني الشهيرة. واستخدم المنقذون زلاجات نفاثة لتسيير دوريات على امتداد 25 كيلومترا من المياه من بوندي في شرق المدينة إلى كرونولا في الجنوب للعثور على القرش. كما تستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

ووصف العديد من المارة الذين شهدوا الهجوم بالشرس والمجنون. ويعتقد خبراء أسماك القرش أن المفترس هو سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها "ثلاثة أمتار على الأقل" معتمدين بذلك على الصور التي التقطها المارة للحادث.

تعرض نيليست للهجوم من قبل سمكة القرش قبالة ليتل باي في شرق سيدني، وهي منطقة لاتهاجمها أسماك القرش لأن المدينة فيها شبكات طويلة وعوامل ردع كثيرة في مياهها.

وإن تم القبض عليه، فسيتم نقله بعيدا عن الساحل إلى المحيط الأعمق. ويعتقد خبراء البحرية أن سمكة القرش أخطأت واعتقدت أن الضحية فقمة.