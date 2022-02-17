المرأة السعودية تتطلع إلى قيادة القطارات

الرياض- (بي بي سي):

جذب إعلان عن بدء قبول طلبات 30 وظيفة سائقة قطار في السعودية 28 ألف متقدمة، مما يسلط الضوء على حجم الرغبة لدى النساء في المملكة لفرض أنفسهن في وظائف كانت حكرا على الرجال.

وتفتح السعودية المزيد من الفرص للنساء، وتضاعفت تقريبا مشاركة الإناث في القوى العاملة في السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33 في المئة وسط رؤية رئيسية لخطة 2030 من ضمنها تمكين المرأة السعودية وإتاحة الفرصة لها في سوق العمل وفي جميع المجالات.

وبدأت النساء عمليا الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال والعمال المهاجرين. ودخلت مجالات الرياضة والهندسة والإدارة وفي المناصب القيادية والاستشارية.

وبشكل عام استطاعت المرأة عالميا أن تحقق نجاحا في دخول بعض المجالات التي كانت حكرا على الرجال، وقد نشر موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي إحصاءات في هذا الإطار وتبين أن مساهمة المرأة في وظائف النقل العام قد ارتفعت إلى حد كبير.

لكن لايزال هناك بعض الوظائف في السعودية التي لا تزال حكرا على الرجال، كما لا يزال هناك بعض القيود المفروضة على سير العمل.

ففي عام 2011 على سبيل المثال أمهل وزير العمل السعودي المحال التجارية النسائية 6 أشهر لتوظيف سعوديات بها، كما أمهلت محلات بيع أدوات التجميل 12 شهرا ، لكن وزارة العمل السعودية حظرت عمل المرأة والرجل معا في هذه المحلات. كما صرح وفقا لبعض التقارير مفتي عام السعودية، وهو بمرتبة وزير أيضا، أن عمل المرأة في هذه المحلات "جريمة وامتهان للنساء".

ورغم أن رؤية ولي العهد بدأت تعطي ثمارها، لكن لابد من أن يؤمن المجتمع أولا بقدرة المرأة السعودية على العطاء في كل المجالات، بعد أن اسهمت في قطاعات عديدة من مسيرة التنمية مثل الهندسة، والطب.