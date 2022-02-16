"مسيرات وصواريخ دقيقة".. حزب الله يكشف عن تطورات في ترسانته العسكرية

بيروت - (د ب أ)

كشف الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله عن نجاح تحويل الصواريخ التي يملكها الحزب إلى صواريخ دقيقة، وعن تصنيعه للمسيرات.

وجاء كلام نصرالله في كلمة له في مهرجان أقامه "حزب الله" بعد ظهر اليوم الأربعاء في الضاحية الجنوبية لبيروت "تعظيما لشهادة قادة المقاومة".

وتحدث نصرالله عن فشل ما تسميه إسرائيل المعركة بين الحروب، قائلا إن "العدو يعرف أنه يصل إلى المقاومة سلاح نوعي من إيران لذلك يحاول إيقاف ذلك من خلال القصف في سوريا".

وأعلن أنه أمام "تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان أصبح لدينا القدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، ونحن لسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ الدقيقة، والإسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء".

وقال "نحن ننتظر العدو وإن شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم قد نكون أمام عملية أنصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره"، في إشارة إلى كمين لحزب الله في بلدة أنصارية ضد وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي، عام 1997، الذي أسفر عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا.

وكشف عن بدء حزب الله بتصنيع المسيرات قائلا "نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات، ولا يوجد أي قيمة لتلك المعركة بين الحروب التي تقوم بها إسرائيل وأمام الحاجة والتهديد نحن نبحث عن كل الفرص".

وأعلن أن "إسرائيل على طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر، ومستقبل المنطقة مستقبل مختلف عما يبني عليه الآخرون حساباتهم".

وأشار إلى أن "الدول المطبعة التي ترسل أموالها إلى كيان العدو تخدم إسرائيل وتحاول أن تضخ الحياة فيها".