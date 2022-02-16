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تعيين قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

03:11 م الأربعاء 16 فبراير 2022
تعيين قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

تعيين قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو رئيسا لل

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كيب تاون- (د ب أ):

تولى قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو رئاسة البلاد ،بعد مرور شهر بالكاد على الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي في انقلاب عسكري.

وأدى بول-هنري سانداوجو داميبا اليمين رئيسا أمام المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بحسب المحطة الإذاعية المحلية أوميجا.

كان الجيش قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير.

تعاني بوركينا فاسو من أزمة سياسية حادة ترجع في الأساس إلى العدد المتنامي للهجمات التي يشنها إرهابيون إسلاميون في منطقة الساحل. وتعمل الكثير من المليشيات في المنطقة، وبعضها أعلن الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة. كما أن الفترات الطويلة من الجفاف والمجاعة زادت من المشاكل التي تواجهها البلاد التي تعاني من الفقر رغم أنها غنية بالذهب.

وشهد غرب أفريقيا الإطاحة بالعديد من الحكومات ومحاولات الانقلاب في الثمانية عشر شهرا الماضية، بما في ذلك في مالي وغينيا بيساو المجاورتان.

المجلس العسكري المحكمة الدستورية روك مارك كريستيان بوركينا فاسو

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