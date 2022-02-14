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العثور على جثتي الطيارين اليابانيين المفقودين في حادث تحطم مقاتلة في بحر اليابان

06:16 م الإثنين 14 فبراير 2022
العثور على جثتي الطيارين اليابانيين المفقودين في حادث تحطم مقاتلة في بحر اليابان

أرشيفية

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اليابان-(أ ش أ)

عثرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، على جثتي الطيارين الذين كانا على متن مقاتلة "إف-15" التي تحطمت في بحر اليابان نهاية يناير الماضي.

وأوضحت القوات في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الإثنين أنه تم العثور على الجثة الأولى يوم الجمعة الماضي، والثانية يوم أمس الأحد، في المياه بالقرب من موقع تحطم المقاتلة على بعد حوالي 5 كيلومترات إلى الغرب من شمال غربي قاعدة كوماتسو الجوية في محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد.

وأجرت قوات الدفاع الذاتي البحرية وقوات الدفاع الذاتي الجوية ووحدة محلية من خفر السواحل الياباني عمليات البحث والإنقاذ حول موقع حادث تحطم المقاتلة، الذي وقع في 31 يناير بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية، حيث كانت في طريقها لإجراء تدريبات مع ثلاث طائرات مقاتلة أخرى.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية، الجنرال شونجي إيزوتسو - في بيان "إن فقدان الطيارين المتميزين أمر محزن للغاية"، مضيفًا "سنحقق في سبب الحادث ونمنع وقوع حوادث مماثلة، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان السلامة في الجو".

هذا المحتوى من

Asha
الدفاع الجوي الياباني اليابان تحطم مقاتلة في بحر جثث الطيارين المفقودين

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