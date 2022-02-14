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البابا فرنسيس يعيد هيكلة المجمع العقائدي

05:38 م الإثنين 14 فبراير 2022
البابا فرنسيس يعيد هيكلة المجمع العقائدي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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روما - (د ب أ)

أعاد البابا فرنسيس هيكلة المجمع العقائدي، الذي يعد بالإضافة إلى مهمة النهوض والدفاع عن المذهب الكاثوليكي، مسؤولاً أيضًا عن التعامل مع قضايا الانتهاك الجنسي داخل الكنيسة.

وجاء في مرسوم بابوي يحمل عنوان " الحفاظ على العقيدة"، نشر اليوم الاثنين أنه من الآن فصاعدًا، ستكون هناك إدارتان بدلا من ثلاث إدارات ، سيخص لكل منهما سكرتير .

وبهذا المرسوم قسم البابا سلطة الفاتيكان إلى قسم مذهبي وانضباطي ووزع قيادة الإدارتين على شخصيتين بدلا من شخص واحد كما كان معمولا به من قبل.

والهدف من ذلك هو دعم عمل المدير الرسولي ، الذي يرأس المجمع العقائدي ، وهو هيئة أنشئت أصلا للدفاع الكنيسة الكاثوليكة ضد الهرطقة وما يعرف أصلا بمحاكم التفتيش.

البابا فرنسيس روما الحفاظ على العقيدة المذهب الكاثوليكي

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