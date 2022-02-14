فرنسا: بدء محاكمة أشخاص متورطين في الهجوم على كنيسة كاثوليكية عام 2016

باريس- (د ب أ):

من المقرر أن تبدأ في فرنسا اليوم الإثنين محاكمة الأشخاص المتورطين في الهجوم على كنيسة كاثوليكية في يوليو من العام 2016.

ووقع الهجوم أثناء مراسم القداس الصباحي، حيث قام مهاجمان باحتجاز ستة أشخاص كرهائن داخل الكنيسة الكاثوليكية الواقعة في بلدة سان إتيان دو روفراي بالقرب من مدينة روان الفرنسية، ثم قاما بعد ذلك بقتل القس جاك هامل البالغ من العمر 85 عاما.

وقد تمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الواقعة.

وقتلت عناصر الشرطة الفرنسية المهاجمين، فيما أصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة.

ووجهت النيابة الفرنسية اتهامات لأربعة أشخاص، من بينهم المحرض الرئيس المزعوم، الذي يحاكم غيابيا.

ويعتقد بأن المحرض الرئيسي على الهجوم قُتل في هجوم بقنبلة في العراق.

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرون على علاقة بمنفذي الهجوم، اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي أثار الرعب خارج الحدود الفرنسية.