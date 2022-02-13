الرئيس الألماني يناشد بوتين: لتبحث معنا عن طريق يضمن السلام

برلين - (د ب أ)

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه يرى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التصعيد في النزاع الأوكراني.

وفي الوقت ذاته دعا شتاينماير، الذي تمت إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا اليوم الأحد، الرئيس الروسي ليكون جزءا من مجتمع السلام الأوروبي، وقال: "أناشد الرئيس بوتين، فلتحل الرباط عن رقبة أوكرانيا ولتبحث معنا عن طريق يضمن السلام في أوروبا".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس الروسي ألا يرتكب خطأ الاستخفاف بقوة الديمقراطية، وأشار إلى أن الرسالة ذاتها تأتي من واشنطن وباريس وبرلين في هذه الأيام، وهي: "إننا نسعى لجوار سلمي في احترام متبادل".

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة تحقيق السلام مرارًا من خلال الحوار، ولكن أيضا من خلال الوضوح والردع والتصميم إذا اقتضى الأمر.

وقال إن رسالة ألمانيا لشركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في شرق أوروبا هي: "يمكنكم الاعتماد علينا".

تأتي تصريحات شتاينماير وسط اتهامات من الناتو والولايات المتحدة لروسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وبررت روسيا حشد القوات بزيادة نفوذ الناتو في أوكرانيا، الذي تعتبر تهديدا لأمنها.

ومن المقرر أن يتلقي المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الروسي يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي تصريحات شتاينماير بعدما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي من "تكاليف باهظة" في حالة أي تحرك نحو الغزو.

ونفت روسيا مرارا أن تكون لديها أي خطط لغزو أوكرانيا، بينما تحذر الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتو من أن حشد روسيا لنحو 130 ألف جندى روسي قرب الحدود الأوكرانية يمكن أن يكون ضمن الاستعداد لذلك .