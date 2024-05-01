شرطة لوس أنجلوس: جامعة كاليفورنيا طلبت الدعم من أجل فض الاشتباكات

(مصراوي)

ٌقالت عمدة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة تتعامل مع استدعاء جامعة كاليفورنيا الدعم للتعامل مع الاشتباكات التي وقعت داخل الحرم الجامعي.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس، أنها استجابت بشكل عاجل لطلب مستشار جامعة كاليفورنيا جين بلوك بحضور قوات الشرطة من أجل فض الاشتباكات التي وقعت داخل حرم الجامعة.

ووقعت اشتباكات داخل حرم جامعة كاليفورنيا، عقب هجوم طلاب داعمين لإسرائيل على الطلاب الداعمين لغزة والمعتصمين داخل المخيمات.

ومنذ مساء أمس الثلاثاء، يحاول الطلاب الداعمين لإسرائيل اقتحام المخيم، قاموا بعدها بإطلاق الألعاب النارية على المتظاهرين الآخرين وارتكبواأعمال عنف، وذلك بحسبما ذكرت صحيفة "ديلي بروين" الطلابية الأمريكية.

وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز، لفض الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين.