إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي في فلسطين

رام الله - ( د ب أ )

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء ، إن "جيش الاحتلال قتل 25 عاملا منذ مطلع العام الجاري باستهدافهم بالرصاص الحي أو بالغاز المسيل للدموع أو الاعتداء بالضرب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن سعد قوله إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العدوان 5100 عامل من الضفة وقطاع غزة، وأخضعتهم للتحقيق وغالبيتهم عمال بناء".

وأشار إلى أنه "تم إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة".