إعلان

BBC

إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي في فلسطين

12:11 م الأربعاء 01 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - ( د ب أ )

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء ، إن "جيش الاحتلال قتل 25 عاملا منذ مطلع العام الجاري باستهدافهم بالرصاص الحي أو بالغاز المسيل للدموع أو الاعتداء بالضرب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن سعد قوله إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العدوان 5100 عامل من الضفة وقطاع غزة، وأخضعتهم للتحقيق وغالبيتهم عمال بناء".

وأشار إلى أنه "تم إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة".

شاهر سعد رام الله يوم العمال العالمي فلسطين جيش الاحتلال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
100 مدرسة تتلقى تهديدات بوجود قنابل في دلهي

إعلان

إعلان

استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين