الشرطة الأمريكية تعتقل 25 شخصا في حرم جامعة سيتي كوليدج

نيويورك - (د ب أ)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 25 شخصا على الأقل، في حرم "جامعة سيتي كوليدج أوف نيويورك" في نيويورك عندما واجهت الشرطة متظاهرين في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته الجامعة في بيان.

وذكر مسؤولو الجامعة أنهم طلبوا من إدارة شرطة نيويورك المساعدة، لإجلاء المتظاهرين ، من بينهم "حشد ضخم" من الاشخاص، الذين نظموا مسيرات من جامعة كولومبيا إلى جامعة سيتي كوليدج، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن أعضاء من شرطة نيويورك شوهدوا في صور حية وهم يدخلون حرم جامعة كولومبيا.

يأتي ذلك بعد أن تلقت إدارة شرطة نيويورك رسالة من جامعة كولومبيا تسمح لها بالذهاب إلى الحرم الجامعي ، حسبما قال مصدر لإنفاذ القانون مطلع على الوضع لشبكة (سي إن إن).

وقالت صحافة شرطة نيويورك في بيان: "لقد بدأت العملية في جامعة كولومبيا".

وقال كاز داتري، نائب مفوض العمليات في شرطة نيويورك، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، حيث شارك مقطع فيديو للشرطة وهي تتحرك: "بناء على طلب الجامعة، نحن حاليا في الحرم الجامعي لمساعدة الجامعة في تفريق هؤلاء المعتصمين"، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وفي مذكرة لمجتمع الحرم الجامعي، قال رئيس الجامعة، فينس بودرو، إن الاحتجاجات في الحرم الجامعي تمثل "تحديات متزايدة".

وأضاف "هذه المظاهرة، كانت أكثر إثارة للجدل والعنف، عن أي شيء شهدناه، في الحرم الجامعي من قبل. اليوم وزعنا خطابا على أعضاء المخيم تتضمن تفاصيل محددة لتهديدات لسلامة الأشخاص داخل وخارج المخيم، حتى يفهموا جميعا النطاق الكامل للنشاط".

ويعتصم عدد من الطلاب في الجامعة منذ أيام للتعبير عن تأييدهم الفلسطينيين ورفضا لسياسة إسرائيل هناك ودعم الولايات المتحدة لها.