زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزر فانواتو الواقعة بجنوب المحيط الهادئ، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 87ر20 درجة جنوبا وخط طول 3ر173 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.