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BBC

100 مدرسة تتلقى تهديدات بوجود قنابل في دلهي

12:14 م الأربعاء 01 مايو 2024

الشرطة الهندية

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نيودلهي - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن مئة مدرسة على الأقل في منطقة دلهي، العاصمة الوطنية للهند، تلقت تهديدات بوجود قنابل، من خلال رسائل بالبريد الإلكتروني، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر واسع النطاق، لكن لم يتم العثور على "أي شيء بغيض" وطلبوا من الناس عدم الهلع.

وتم إخلاء المدارس ، بعد إبلاغ الشرطة المحلية بشأن رسائل التهديد بالبريد الالكتروني، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وطبقا لخدمة الإطفاء في دلهي، فقد تم تلقي 97 مكالمة على الأقل من مختلف المدارس، حتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء. وقال مسؤول إنه يتم الرد على جميع المكالمات بعناية.

كما تلقت العديد من المدارس الخاصة، في "نويدا" و"نويدا الكبرى" تهديدات بالقنابل.

وقالت وزارة الداخلية أنه يبدو أن التهديد خدعة وأنه لا داعي للذعر.

وقالت شرطة دلهي أنها أجرت فحصا شاملا لجميع المدارس، التي تلقت التهديد بوجود قنبلة لكن لم تعثر على أي شيء.

الشرطة الهندية قنابل مدارس دلهي
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