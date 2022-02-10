اعتداء مسلح يستهدف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.. وبيان عاجل (فيديو)

06:54 م الخميس 10 فبراير 2022
اعتداء مسلح يستهدف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.. وبيان عاجل (فيديو)

عبد الحميد الدبيبة

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وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، تعرض موكب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لاعتداء مسلح.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس أنه "في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، الخميس العاشر من فبراير، تعرض موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لاعتداء مسلح بمنطقة سوق الجمعة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع تويوتا كامري بدون لوحات معدنية، دون أضرار بشرية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعرب اليوم الخميس، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا التي شملت الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة حول مسألة الانتخابات وأيضا سعي مجلس النواب إلى تغيير رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة ورفض الأخير ذلك بشكل قاطع، إضافة إلى الأنباء حول محالة اغتيال الدبيبة الليلة الماضية.

وبحسب بيان للجامعة العربية فقد "أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب الممجوجة والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان "أن الأمين العام يعول علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخري"، مشيراً إلي أن "تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا".

وشدد أبو الغيط "على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار - التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام - للخطر".

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