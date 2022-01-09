وزير الخارجية السوري يبحث مع أمين حركة "فتح" الأوضاع بسوريا وفلسطين

دمشق - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم الأحد، مع اللواء جبريل الرجوب أمين اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والوفد المرافق الأوضاع في سورية وفلسطين والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية السوري - خلال لقائهما إلى الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية - على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على أرضه، لافتاً إلى أن سورية وفلسطين تواجهان الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وممارساته وانتهاكاته للشرعية الدولية بشكل مستمر، منوهاً بأهمية توحيد الفصائل الفلسطينية والحوار فيما بينها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأدان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) وسياسات الاستيطان وضم الأراضي مشدداً على أن قرارات (إسرائيل) ضد أهالي الجولان السوري المحتل وضد الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

ومن جهته، سلم أمين اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الوزير المقداد رسالة موجهة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا على تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحق اللاجئين في العودة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

وأشار إلى رغبة منظمة فتح بالتواصل والحوار مع كل الأطراف الفلسطينية للتوصل إلى موقف قوي يدافع عن الحقوق الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية.