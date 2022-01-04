شبهوها بالأصنام.. قطع رؤوس "المانيكان" في أفغانستان (فيديو)

(وكالات):

أثارت طالبان، اليوم الثلاثاء، جدلاً جديدًا، بعد فرض مسؤولو الحركة في مقاطعة هيرات بغرب أفغانستان قواعد جديدة تلزم متاجر الملابس بخلع رؤوس تماثيل عرض الأزياء النسائية، قائلين إنها "تنتهك القواعد الإسلامية".

ووفقاً لصحيفة "تايمز" البريطانية، طبقت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان هذه الأوامر الجديدة في المتاجر الموجودة في مقاطعة هرات الغربية، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي قطع رأس هذه التماثيل بمنشار.

ووصف عزيز رحمن، المسؤول بالوزارة، تماثيل المانيكان بـ"الأصنام"، قائلاً إن وجودها "ينتهك القواعد الإسلامية".

وأوضح رحمن أن من يخالف هذه الأوامر سيواجه عقوبات شديدة.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لشخص يقوم بقطع رؤوس عدد من "مانيكان" الأزياء استجابة لأوامر الحركة التي استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.