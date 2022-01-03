المفاوضات النووية الإيرانية تُستأنف في فيينا اليوم

فيينا- (د ب أ):

تُستأنف في فيينا اليوم الإثنين المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد توقف لثلاثة أيام بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات علي باقري كني أكد أن المحادثات تشهد تقدما فيما يتعلق بإلغاء العقوبات.

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.