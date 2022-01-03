صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني

تل أبيب- (د ب أ):

تعرض حساب تويتر الخاص بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية والموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" التابع لها لقرصنة، فيما يشتبه أنه هجوم إيراني.

وتم نشر صور لقنبلة إيرانية تستهدف مفاعل ديمونا النووي، وصورة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم قبل عامين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين أن مواطنين إسرائيليين تلقوا رسائل نصية تحذيرية من إيران على تطبيق واتساب.