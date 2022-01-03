صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني

08:21 ص الإثنين 03 يناير 2022
صحف إسرائيلية تتعرض للقرصنة فيما يشتبه أنه هجوم إيراني

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

تعرض حساب تويتر الخاص بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية والموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" التابع لها لقرصنة، فيما يشتبه أنه هجوم إيراني.

وتم نشر صور لقنبلة إيرانية تستهدف مفاعل ديمونا النووي، وصورة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم قبل عامين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين أن مواطنين إسرائيليين تلقوا رسائل نصية تحذيرية من إيران على تطبيق واتساب.

صحف إسرائيلية هجوم إيراني حساب تويتر صحيفة معاريف الإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 29 حالة وفاة في مصر.. وحظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا