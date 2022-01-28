رئيس بيلاروسيا: إذا اندلعت الحرب سيخسر الجميع

02:19 م الجمعة 28 يناير 2022
رئيس بيلاروسيا: إذا اندلعت الحرب سيخسر الجميع

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

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مينسك (أ ش أ):

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في خطابه أمام البرلمان البيلاروسي، إنه إذا اندلعت الحرب، فسيخسر الجميع.

وأضاف لوكاشينكو - وفق ما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية بيلتا، اليوم الجمعة " نحن نرفض الحرب بشدة .. الحرب شيء سيء ومريع، وإذا اندلعت، فستكون أول الأشياء التي يتعين علينا تركها هو حياتنا وقد نفقد أحبائنا، ووقتها سنكون مطالبين بتحمل مصاعب تلك الحرب. من يريدها؟ لا أحد يريدها. لا أحد في العالم يريد الحرب".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه "لن يكون هناك نصر في تلك الحرب، سنخسر جميعًا، ولهذا السبب لا نريدها، لقد شهدنا ما يكفي من الحروب".

وأشار لوكاشينكو إلى أن العالم "فقد ملايين الأشخاص في الحروب الماضية" وأعرب عن رغبته في العيش والعمل بسلام.

ووفقا له، فإن بيلاروسيا لم تخلق أبدا مشاكل لجيرانها والدول الأخرى "ولن تخلق أبدا أي مشاكل".

يذكر أن بيلاروسيا تعد حليفا لروسيا وتوافقها الرأي في العديد من القضايا الدولية وتواجه بيلاروسيا أيضا مشكلة على الحدود مع بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا بسبب قضية الهجرة غير الشرعية وفرض عليها الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية مؤخرا.

هذا المحتوى من

Asha
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو روسيا أوكرانيا

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