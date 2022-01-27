الانفصاليون في أوكرانيا يدعون موسكو إلى تسليمهم أسلحة حديثة

04:23 م الخميس 27 يناير 2022
الانفصاليون في أوكرانيا يدعون موسكو إلى تسليمهم أسلحة حديثة

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كييف- (أ ف ب):

طلب الممثل الرئيسي للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يوم الخميس 27 يناير 2022 من موسكو تقديم أسلحة للمتمردين لمواجهة قوات كييف في خضم أزمة روسية غربية تنذر بتفاقم هذا الصراع.

وقال دينيس بوشيلين الذي يقود دونيتسك معقل المتمردين "نحن بحاجة إلى مواجهة (طائرات) بيرقدار" المسيرة التركية التي حصلت عليها القوات الأوكرانية العام الماضي على الرغم من اعتراضات روسيا. وأشار حسب ما نقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي، إلى "نقاط ضعف" في تسليح الانفصاليين بينما قامت عدة دول غربية عدة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بتسليم كييف أسلحة وذخائر في الأيام الأخيرة.

وكان بوشيلين صرح مساء الأربعاء للتلفزيون الروسي "نقوم بالعمل الضروري لتحديد نوع الأسلحة التي تنقصنا ولكن قبل كل شيء نحن قلقون بشأن الأسلحة ذات التقنية العالمية بما في ذلك بيرقدار".

وكان حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا دعا الكرملين الأربعاء إلى تسليم أسلحة للانفصاليين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا ويقاتلون القوات الأوكرانية هناك منذ 2014.

هذا المحتوى من

AFP
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