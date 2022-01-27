وزيرا الدفاع الأمريكي والبولندي يبحثان التطورات بشأن أوكرانيا

08:56 ص الخميس 27 يناير 2022
وزيرا الدفاع الأمريكي والبولندي يبحثان التطورات بشأن أوكرانيا

أزمة أوكرانيا

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واشنطن - (د ب أ):

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتاك التطورات الأخيرة بشأن أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن أوستن تحدث مع بلاشتاك لبحث الحشد العسكري الروسي "المستمر والمستفز" حول أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين عبرا عن دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والتزامهما المستمر لبناء القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز الردع على طول الضفة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وسلطا الضوء على أهمية الحفاظ على وحدة الناتو واتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق في هذه المرحلة الحرجة.

أزمة أوكرانيا روسيا أمريكا

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