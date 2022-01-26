بلينكن يعرب عن "قناعته المطلقة" بالتضامن الألماني في الصراع الأوكراني

واشنطن - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأنه على "قناعة مطلقة" بالتضامن الألماني في الصراع الأوكراني.

وقال بلينكن في واشنطن، اليوم الأربعاء: "أرى تضامنا قويا جدا فيما يتعلق بالعواقب التي ستتعرض لها روسيا حال جددت عدوانها ضد أوكرانيا، وهو تضامن كامل ويشمل ألمانيا أيضا".

وأضاف بلينكن: "أنا على قناعة مطلقة بالتضامن الألماني"، مشيرا إلى أن الدول المختلفة لديها "قدرات مختلفة" و"تخصصات مختلفة" وقال: "سنعمل على توفير كل هذه القدرات، لكننا سنفعل ذلك بطريقة تكميلية".

جاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال من مراسلة عن الانتقادات الموجهة إلى خطة ألمانيا لتوريد 5000 خوذة عسكرية إلى أوكرانيا. وهي الخطوة التي اعتبرتها كييف غير كافية إلى حد بعيد.

ووصف عمدة كييف فيتالي كليتشكو خطة ألمانيا لتوريد هذه الخوذات بأنها "محض مزحة".

يشار إلى أن هناك تشككًا في الولايات المتحدة حيال إمكانية الاعتماد على ألمانيا في الصراع الأوكراني، وكلما تصاعد الصراع ازداد تعرض الحكومة الأمريكية لأسئلة حرجة من صفحيين عن دور ألمانيا في الأزمة.