السعودية تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد للسلوك العدواني للحوثيين

الرياض- (د ب أ):

شددت السعودية اليوم الثلاثاء على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد للسلوك العدواني الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران .

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية"واس"، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تعقد لأول مرة في قصر اليمامة في العاصمة الرياض "حضوريا" أن" مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات"، مجدداً "رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها"، و" مشدداً على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح الوزير القصبي أن مجلس الوزراء "تطرق إلى ما توصل إليه اجتماعا ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واللذان استضافتهما مدينة الرياض، من التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة؛ لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في هذا البلد الشقيق".

وتناول المجلس، نتائج زيارة رئيس كوريا مون جيه إن، إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

وقالت "واس" إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض" لأول مرة حضوريا منذ بدء جائحة كورونا ، بعد أن كانت تقعد خلال الأشهر الماضية في مدينة "نيوم" شمال المملكة -عبر الاتصال المرئي-.