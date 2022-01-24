الناتو يرسل تعزيزات عسكرية لدول أوروبا الشرقية

05:13 م الإثنين 24 يناير 2022
الناتو يرسل تعزيزات عسكرية لدول أوروبا الشرقية

الناتو

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بروكسل - (د ب أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن عددا من دول الحلف قررت إرسال المزيد من القطع البحرية والطائرات إلى دول أوروبا الشرقية في الأيام القادمة.

وأضاف الحلف، في بيان، أن "الولايات المتحدة أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة وجودها العسكري في الجزء الشرقي من الحلف".

وأوضح الناتو أن الدنمارك ستقوم بنشر فرقاطة في بحر البلطيق وأربع طائرات مقاتلة إلى ليتوانيا، وستسهم إسبانيا بسفن لقوات الناتو البحرية؛ كما أن فرنسا مستعدة لإرسال قوات إلى رومانيا؛ فيما سترسل هولندا مقاتلتيْن إلى بلغاريا اعتبارا من نيسان/أبريل.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في ظل المخاوف من خطط روسية لغزو أوكرانيا :"سيواصل الناتو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، بما في ذلك المنطقة الشرقية من الحلف".

وأضاف: "سنرد دوما على أي تدهور في بيئتنا الأمنية".

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