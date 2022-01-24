العالم في ٢٤ ساعة.. الصحة العالمية تتوقع نهاية كورونا واعتداء وحشي على مدينة سعودية
وكالات
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها استمرار تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تلقى دعمًا من الولايات المتحدة ودول الناتو. وبشأن جائحة كورونا، توقعت منظمة الصحة العالمية نهاية "محتملة" لوباء فيروس كورونا في أوروبا بعد متحور "أوميكرون".
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