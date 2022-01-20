"تخطت 10 مليون إصابة".. حصيلة ضخمة للإصابات بكورونا في إفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، تسجيل 10 ملايين و405 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و236 ألفا و300 حالة وفاة وتعافي 9 ملايين و150 ألف شخص على مستوى القارة منذ بدء تفشي الوباء.

وأظهر تقرير التفشي الدوري للمراكز الإفريقية - والذي يرصد الوضع الوبائي بين أعضاء الاتحاد الإفريقي (55 دولة عضوا) - أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمية.

وأوضح التقرير، أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بــ 8 دول منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا.

وأكدت المراكز الإفريقية، بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 في المائة فيما حصل 15 في المائة على جرعة واحدة و 0.44 في المائة جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وقال التقرير إن دولة إريتريا تعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تطلق البدء في تحصين السكان.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، من فيروس كورونا، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداءالأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.