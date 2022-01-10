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انطلاق جلسة المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة في جنيف

11:20 ص الإثنين 10 يناير 2022
انطلاق جلسة المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة في جنيف

المحادثات الموسعة الروسية الأمريكية

وكالات:

انطلقت في جنيف قبل قليل المحادثات الموسعة الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

ويأتي هذا الاجتماع غداة لقاء تمهيدي عقده الجانبان مساء امس وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بـ"المذهل والصعب والعملي".

ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

تأتي المحادثات الروسية قبيل اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل المقرر بعد غد الأربعاء.

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