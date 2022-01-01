الإمارات تمنع مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا من السفر

05:33 م السبت 01 يناير 2022
الإمارات تمنع مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا من السفر

الإمارات تمنع مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا من ا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن منع السفر لجميع مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من العاشر من يناير الجاري.

و أكدت الوزارة في بيان اليوم السبت على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

و يُسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.

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