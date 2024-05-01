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الداخلية التركية تعتقل 210 أشخاص خلال تظاهرات يوم العمال

05:06 م الأربعاء 01 مايو 2024

وزارة الداخلية التركية

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قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، اعتقال 210 أشخاص خلال تظاهرات بمناسبة يوم العمال في إسطنبول.

واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، لمنعهم من الوصول إلى ميدان تقسيم الشهير وسط المدينة.

واصطفت قوات الأمن على مداخل الشوارع المؤدية إلى الميدان، بعدما أصدرت حظرًا على التظاهر داخل ذلك الميدان "لدواع أمنية".

من جانبها وصفت المحكمة الدستورية قرار الحظر بـ "الواهي" داعية لرفع الحظر استنادًا إلى حكم أصدرته.

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