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BBC

اعتقال 500 شخص من المشاركين في الاعتصامات الطلابية بجامعة كولومبيا

05:12 م الأربعاء 01 مايو 2024

الاعتصامات الطلابية بجامعة كولومبيا

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قال عمدة نيويورك إريك أدمز، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على 500 شخص من المشاركين في الاعتصامات داخل حرم جامعة كولومبيا.

وأضاف أدمز، أنه يتم التعاون مع قوات الشرطة للتعامل مع من أسماهم الساعين لنشر الراديكالية في صفوف الشباب.

وأفاد عمدة نيويورك، أن جامعة كولومبيا أبلغته بمشاركة أشخاص مخربين من خارج الجامعة في الاعتصامات، مشيرًا لعدم وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في جامعة كولومبيا خلال فض الاعتصام.

وقال عمدة نيويورك، إنه لا يمكن السماح بتحول المظاهرات إلى مظهر من الفوضى، مؤكدًا أنه "لا مكان لمعاداة السامية والكراهية داخل المدينة" بحسب تعبيره.

وطالبت المحتجين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين خلال التظاهرات وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

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