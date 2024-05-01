مندوب الاحتلال بمجلس الأمن: الأمم المتحدة هي مصدر الشرور حول العالم

مصراوي

قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي بمجلس الأمن الدولي جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة لا تكترث بالأخلاق ولا تهتم بإسرائيل ولا بمعاناتها ولا تعنيها سوى المصالح السياسية.

وادّعى إردان أن السلطة الفلسطينية لا ترقى لمعايير الدولة ولم يدن أي قائد فلسطيني حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، زاعما أن الأمم المتحدة هي العقبة الأساسية أمام السلام عبر دعمها إنشاء دولة فلسطينية بشكل أحادي.

وأشار إردان إلى أنه يجب على كل من يدعم إنشاء دولة فلسطينية أن يشعر بالخزي، مُدّعيا أن معاداة السامية موجودة في كل مكان بالأمم المتحدة.

ولفت إردان إلى أن محاولات القضاء على إسرائيل في عامي 67 و73 قد فشلت واليوم ينادون بدولة فلسطينية من النهر للبحر، زاعما أن حماس لا تختبئ في مدارس غزة فحسب بل أيضا في جامعتي هارفارد وكولومبيا والكثير من الجامعات حول العالم.

وزعم مندوب الاحتلال الإسرائيلي، أن جامعات كبرى صارت تدعو للكراهية والتعصب ومعاداة السامية، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة ضد المدرسين ورؤساء الجامعات الذين يدعمون المظاهرات، كما يجب طرد الطلاب الذين يشاركون بذلك، مضيفا "الجامعات صارت تسمح بسلوك يرقى للنازية".

وأوضح إردان أنهم "مشمئزون بسبب عدم إدانة الأمم المتحدة هجمات حركة حماس"، مُدّعيا أن الأمم المتحدة لا تهتم سوى بتلطيخ صورة الدولة اليهودية.

وأكد إردان أن الأمم المتحدة هي مصدر الشرور حول العالم، موضحا أنه يوما ما ستسقط الأمم المتحدة وتقوم بعدها منظمة أخلاقية جديدة ولن تلقي حينها بطوق نجاة للإرهابيين.