البحرين تجيز استخدام طارئ لدواء تنتجه فايزر لعلاج مرضى كورونا

05:42 م السبت 01 يناير 2022
البحرين تجيز استخدام طارئ لدواء تنتجه فايزر لعلاج مرضى كورونا

لقاح كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في البحرين، إجازة استخدام دواء "باكسلوفيد" الذي أنتجته فايزر ضد كورونا للاستخدام الطارئ، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، أمس، تسجيل 656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19".

كما أشارت الصحة في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 282062 حالات إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 1394 حالة وفاة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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