متلازمة غيلان باريه وأسترازينيكا.. تحذير أوروبي: توجه للطبيب فورا في هذا الحالة

كتبت- رنا أسامة:



أدرجت الوكالة الأوروبية للدواء متلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر، كعارض جانبي "نادر جدًا" للقاح أسترازينيكا المضادّ لكوفيد-19.

وأوضحت الوكالة في بيان يوم الأربعاء، أنّه وحتى 31 يوليو أُبلِغ عن 833 إصابة بهذه المتلازمة العصبية حول العالم، في حين تم منح أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح "فاكسزيفريا" الذي تنتجه شركة أسترازينيكا حتى 25 يوليو.

ووفق البيان، خلصت لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية للدواء، إلى أنّ العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تُعتبر على الأقلّ "احتمالاً معقولًا".

وأضافت الوكالة ومقرّها في أمستردام: "بالتالي ينبغي إضافة متلازمة غيلان باريه إلى معلومات المنتَج كأثر جانبي لفاكسزيفريا".

وأوضحت أنّ خطر حدوث هذا العارض الجانبي "نادر جدًا"، أي أقلّ من واحد على 10 آلاف.

وأوصت الوكالة بتحديث التحذير الذي أضيف في يوليو على معلومات المنتَج لزيادة الوعي بالمخاطر في صفوف المتخصّصين بالرعاية الصحيّة ومتلقّي اللّقاح.

ويذكّر التحذير أيضًا المرضى بوجوب طلب العناية الطبية على الفور إذا ما أُصيبوا بضعف أو شلل في الأطراف قد يمتدّ إلى الصدر والوجه.

تحذير سابق

كانت الوكالة أدرجت في يوليو المتلازمة نفسها كأثر جانبي "نادر جدًا" للقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي المضادّ لكوفيد-19، والذي يستخدم على غرار لقاح أسترازينيكا تقنية الفيروسات الغدانية نفسها.

وفي الولايات المتّحدة، حذّرت وكالة الأدوية الأمريكية في يوليو من "خطر متزايد" للإصابة بهذه المتلازمة لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون".

غير أن كلا الوكالتين أكّدت أنّ فوائد اللقاحين تفوق بأشواط مخاطرهما المحتملة.

ماذا نعرف عن "غيلان باريه"؟

توصف متلازمة "غيلان باريه" المعروفة اختصارًا بـ "جي بي إس GBS" بأنها استجابة نادرة للإصابة بالفيروس، تتمثل في مهاجمة نظام المناعة للأعصاب الطرفية.

تؤدي إلى ضعف في العضلات أو شللها تدريجيًا، وغالبًا ما تبدأ في الساقين. وفي حالات شديدة قد تؤدي إلى مشكلات في التنفس، ما يستدعي رعاية طبية مكثفة.

السبب الدقيق وراء الإصابة المتلازمة غير معروف. لكنها عادة ما تظهر بعد عدة أيام أو أسابيع من التعرض لعدوى في المجرى التنفسي أو السبيل الهضمي.

وفي حالات نادرة، قد يحفّز الخضوع لعملية جراحية أو تلقي تطعيم في وقت قريب حدوث المتلازمة.

وفي وقت سابق، رُصدت حالات لأشخاص أُصيبوا بها بعد تعرضهم للإصابة بفيروس زيكا الذي يحمله البعوض ويؤدي إلى ضمور في الدماغ لدى الأطفال.

وقد تظهر متلازمة غيَّان باريه أيضًا بعد الإصابة بعدوى كوفيد 19، بحسب تقرير نشرته "مايو كلينك".

وحتى الآن تسبّب كوفيد 19 في وفاة ما لا يقل عن 4,583,765 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك والبيرو، بحسب الأعداد الرسمية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 3 مرات من الحصيلة المعلنة رسميًا.