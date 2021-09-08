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وزير الدفاع الأمريكي يزور السعودية غدًا

05:30 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الدفاع الأمريكي يزور السعودية غدًا

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

الرياض - (د ب أ)

قال مصدر دبلوماسي غربي في الرياض إنه من المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى السعودية غدا في إطار جولته الخليجية التي شملت قطر والبحرين والكويت.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الوزير أوستن سيبحث خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطورات الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

كما سيجتمع أوستن مع قادة عسكريين أمريكيين وأعضاء السفارة الأمريكية في الرياض.

وأوضح المصدر أن الجانبين سيناقشان "الجهود الثنائية الحالية الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية".

واستقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الأمريكي بقصر بيان اليوم.

لويد أوستن السعودية وزير الدفاع الأمريكي

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