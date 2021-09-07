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عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة "مناهضة لباكستان" (فيديو)

01:07 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة "مناهضة لباكستان" (فيديو)

تظاهرة شارك فيها مئات المحتجين أمام السفارة الباكس

كابول- (د ب أ):

أطلقت عناصر من حركة طالبان النار في الهواء، الثلاثاء، لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات المحتجين أمام السفارة الباكستانية في كابول.

ووفقا لموقع محطة "طلوع نيوز" الأفغانية، شارك المئات في تظاهرة أمام السفارة الباكستانية في كابول، مرددين شعارات مناهضة لباكستان.

وفي البداية تجمعت مجموعة من النساء أمام السفارة، ثم انضم إليهن عدد من الأشخاص، ثم اتسعت الاحتجاجات واجتذبت المئات من سكان العاصمة.


ورفع محتجون لافتة مكتوب عليها "باكستان، باكستان، اخرجي من أفغانستان".

كما رددوا: "حرية ... حرية".

ومنع عناصر طالبان بعض الصحفيين من تصوير الاحتجاج. وذكرت طلوع نيوز أن عناصر من الحركة اعتقلوا مصور القناة وحيد أحمدي وصادروا الكاميرا الخاصة به.

وتفرق المتظاهرون بعدما أطلقت قوات طالبان النار في الهواء.

تظاهرات أفغانستان حركة طالبان تفريق متظاهرين باكستان

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