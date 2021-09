عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة "مناهضة لباكستان" (فيديو)

كابول- (د ب أ):

أطلقت عناصر من حركة طالبان النار في الهواء، الثلاثاء، لتفريق تظاهرة شارك فيها مئات المحتجين أمام السفارة الباكستانية في كابول.

ووفقا لموقع محطة "طلوع نيوز" الأفغانية، شارك المئات في تظاهرة أمام السفارة الباكستانية في كابول، مرددين شعارات مناهضة لباكستان.

وفي البداية تجمعت مجموعة من النساء أمام السفارة، ثم انضم إليهن عدد من الأشخاص، ثم اتسعت الاحتجاجات واجتذبت المئات من سكان العاصمة.

Video: Hundreds of protesters demonstrated in front of Pakistan's embassy in Kabul on Monday. They dispersed after Taliban forces fired into the air.#TOLOnews pic.twitter.com/qV2QaNgOme