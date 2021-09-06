مجموعة السبع تحث الرئيس التونسي على العودة السريعة للنظام الدستوري وتعيين رئيس حكومة

تونس - (د ب أ)

حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس اليوم الاثنين الرئيس قيس سعيد على العودة السريعة إلى نظام دستوري وبرلمان منتخب وتعيين رئيس حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات، للخروج من الوضع الاستثنائي المستمر في البلاد منذ 25 يوليو الماضي.

وجاء في بيان للسفراء نشرته السفارة البريطانية في تونس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوتها إلى "سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان بدور بارز".

وأضاف البيان "نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي".