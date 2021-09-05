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إسرائيل تستأنف برنامجها التجريبي لاستقبال السائحين الملقحين

05:40 م الأحد 05 سبتمبر 2021
إسرائيل تستأنف برنامجها التجريبي لاستقبال السائحين الملقحين

إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت وزارة السياحة الإسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيل سوف تستأنف برنامجها السياحى التجريبي يوم 19 سبتمبر، مما يسمح للمجموعات السياحية المنظمة التى تضم ما بين 5 و30 شخصا بزيارة البلاد .

ويتعين أن يكون لدى السياح دليل على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح بشكل تعترف به وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية، أو الحصول على التطعيم الثالث، من أجل التأهل للدخول.

وسيتعين عليهم أيضا تقديم نتيجة سلبية لاختبار تفاعل إنزيم البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) سلبي، يؤخذ قبل 72 ساعة أو أقل من الوصول، وسيخضعون لاختبار في المطار عند وصولهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدأ البرنامج في مايو 2021 ودخل أكثر من ألفي سائح البلاد، لكنه توقف في وقت لاحق مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.

إسرائيل السائحين الملقحين وزارة السياحة الإسرائيلية

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