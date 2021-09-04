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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر في المحيط الأطلسي

07:19 م السبت 04 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر في المحيط الأطلسي

زلزال

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي التي تعتبر أرضًا بريطانية ما وراء البحار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 70 كيلومترًا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 09ر59 درجة جنوبًا، وخط طول 75ر25 درجة غربًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر.

زلزال المحيط الأطلسي مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش

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