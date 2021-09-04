Masrawy logo white

الهند تسجل 42618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و330 حالة وفاة

08:43 ص السبت 04 سبتمبر 2021
الهند تسجل 42618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و330 حالة وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت عن تسجيل 42618 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و330 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الهند إلى 32 مليونا و945 ألفا و907 حالات.

في غضون ذلك، قفزت حالات التعافي من الفيروس إلى أكثر من 32 مليونا و100 ألف حالة.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

بلغاريا: تسجيل 1640 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا