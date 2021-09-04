الهند تسجل 42618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و330 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت عن تسجيل 42618 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و330 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الهند إلى 32 مليونا و945 ألفا و907 حالات.

في غضون ذلك، قفزت حالات التعافي من الفيروس إلى أكثر من 32 مليونا و100 ألف حالة.​