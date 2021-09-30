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الصين تسلم حكومة كابول أول شحنة مساعدات خارجية

04:17 م الخميس 30 سبتمبر 2021
الصين تسلم حكومة كابول أول شحنة مساعدات خارجية

الصين تسلم حكومة كابول أول شحنة مساعدات خارجية

بكين- (بي بي سي):

قال مسؤولون أفغان إن أول شحنة من المساعدات الإنسانية قد وصلت إلى البلاد من الصين.

ونقلت السلع، جوا من الصين إلى مطار كابول، من بينها بطانيات وملابس للشتاء، وسلمها السفير الصيني رسميا للسلطات الأفغانية.

ويتزايد القلق في فصل الشتاء من شح المواد التي يعايشها ملايين الأفغان، وتحذر وكالات الإغاثة من تزايد أعداد الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بالإضافة إلى أن الملايين ممن فروا من منازلهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر طارئ، قد مؤخرا، بتقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات، لكن آليات تقديمها لا تزال قيد التنفيذ.

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بكين الصين شحنة مساعدات خارجية كابول

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