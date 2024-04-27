وزير خارجية الاحتلال: جاهزون لعملية في رفح وأرجو أن نتوصل لصفقة

مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن "جاهزون لعملية في رفح وأرجو أن نتوصل إلى صفقة"، مضيفا "كلما كان ضغطنا العسكري أكبر زاد احتمال أن توافق حماس على صفقة".

وشدد كاتس على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فقط مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، زاعما أن كل دول الإقليم تنتظر أن تقضي إسرائيل على حماس.

من جانها، أكدت كتائب القسام، أن الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو لأسرى يطالبون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.