أردوغان: لا رجعة عن "إس 400" وندرس مع روسيا إنشاء محطتين نوويتين

أنقرة- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لن تتراجع عن صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مضيفا أنها تدرس مع موسكو إنشاء محطتين نوويتين إضافيتين.

وقال خلال رحلة العودة أمس من روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين: "لا رجعة عن منظومة إس 400 الروسية، وبحثنا مع بوتين القضية مفصلا، وناقشنا سبل الارتقاء بهذا التعاون".

وبين أن بوتين أبدى موافقته لدراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطتي طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا، بجانب محطة "آق قويو"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".