انتخابات العراق: إغلاق المطارات والمعابر الحدودية وتقييد حركة المحافظات

بغداد- (بي بي سي):

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أن الانتخابات المقبلة تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، ودعا المؤسسات الإعلامية إلى التشجيع على المشاركة في الانتخابات.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أعلنت أمس الأربعاء، جاهزيتها ليوم الاقتراع في 10 أكتوبر. ومن المقرر أن يغلق العراق حدوده وسط إجراءات أمنية مشددة خلال الانتخابات.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا المسؤولة عن تأمين الانتخابات قوله إنه سيتم إغلاق جميع المطارات والمعابر الحدودية وتقييد الحركة بين المحافظات اعتبارا من 9 أكتوبر حتى صباح 11 أكتوبر. كما ستقيد حركة الدراجات النارية في الشوارع.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لكن مجلس الوزراء وافق في يناير على إجراء الانتخابات إلى 10 أكتوبر.