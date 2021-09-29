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العراق يعزل موظفة حكومية تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل

09:15 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
العراق يعزل موظفة حكومية تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل

وزير الثقافة حسن ناظم

بغداد - (د ب أ)

قرر وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق حسن ناظم، اليوم الأربعاء عزل الموظفة لدى الوزارة سحر كريم عبد العالي بعد مشاركتها في مؤتمر يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل عقد في أربيل الجمعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة وزع اليوم أن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أصدر اليوم الأربعاء قراراً بعزل الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث سحر كريم عبد العالي؛ لإتيانها أفعالاً تتنافى وقواعد السلوك الوظيفي، وتمثل خرقاً لقوانين العراق وتوجهاته السياسية بعد مشاركتها في مؤتمر يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل جرى في مدينة أربيل مؤخراً.

وأوضح بيان الوزارة أن الأمر الوزاري الذي صدر اليوم جاء بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في الهيئة العامة للآثار والتراث وتقرر عزل سحر كريم عبد العالي غافل النصيري الموظفة بعنوان باحث أقدم في الهيئة العامة للآثار والتراث من الوظيفة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، استناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لإتيانها أفعالاً تتنافى وقواعد السلوك الوظيفي، وتمثل خرقاً لقوانين العراق وتوجهاته السياسية مما يجعل بقاءها بالوظيفة مضراً بالمصلحة العامة.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أصدر مذكرات اعتقال بحق عدد من المشاركين في مؤتمر ضم شخصيات عشائرية دعا إلى التطبيع مع إسرائيل عقد في أحد فنادق مدينة أربيل بإقليم كردستان الجمعة الماضية.

حسن ناظم عزل موظفة وزارة الثقافة العراقية التطبيع مع اسرائيل

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