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الجزائر: إلغاء اتفاقية الزراعة والصيد بين بروكسل والرباط إنجاز تاريخي للقضية الصحراوية

09:18 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الجزائر: إلغاء اتفاقية الزراعة والصيد بين بروكسل والرباط إنجاز تاريخي للقضية الصحراوية

رمطان لعمامرة

الجزائر - (د ب أ)

علق وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، على قرار إلغاء اتفاقية "الزراعة" واتفاقية "الصيد" المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، معتبرا ذلك "نصرا لامعا للقضية العادلة للشعب الصحراوي"، وفقا لبيان الخارجية الجزائرية.

واعتبر لعمامرة القرار "تقدما كبيرا ويشكّل إنجازًا تاريخيًا سيكون من الآن فصاعدًا ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في علاقاتها مع المغرب كدولة محتلة".وفقا للبيان.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد قضت في وقت سابق اليوم الأربعاء ببطلان اتفاقيتين تتعلقان بالتجارة الزراعية والثروة السمكية مع المغرب. وكان الهدف من هذه الاتفاقيات هو دمج البضائع من الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية في الصفقات القائمة.

الجزائر الغاء اتفاقية الزراعة بروكسل الرباط رمطان لعمامرة

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