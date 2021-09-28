مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

روسيا - (أ ش أ)

أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية على نشرتها الإنجليزية: "تدين روسيا استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية".

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول "من شأن تلك الغارات الجوية تقويض الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين، وذلك خلال الشهر الماضي وحده.