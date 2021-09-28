Masrawy logo white

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

05:57 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية

فاسيلي نيبينزيا

روسيا - (أ ش أ)

أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية على نشرتها الإنجليزية: "تدين روسيا استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية".

وتابع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول "من شأن تلك الغارات الجوية تقويض الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين، وذلك خلال الشهر الماضي وحده.

هذا المحتوى من

فاسيلي نيبينزيا القصف الإسرائيلي قصف سوريا الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

الاتحاد الإفريقي يناقش تداعيات التغيرات المناخية على النزوح القسري والهجرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا