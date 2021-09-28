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الاتحاد الإفريقي يناقش تداعيات التغيرات المناخية على النزوح القسري والهجرة

05:59 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الاتحاد الإفريقي يناقش تداعيات التغيرات المناخية على النزوح القسري والهجرة

الاتحاد الافريقي ارشيفية

إثيوبيا - (أ ش أ)

نظم الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، جلسة رفيعة المستوى لمناقشة دور التغيرات المناخية على ظاهرة النزوح القسري والهجرة وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة.

شهدت الجلسة -التي أجريت عن بُعد- إطلاق "مبادرة التنقل من أجل المناخ في إفريقيا" لإلقاء الضوء على معالجة النزوح القسري والهجرة بسبب المناخ ودعم القارة الأفريقية لتسخير إمكانات التنقل في سياق أزمة المناخ.

وأوضح بيان أصدره الاتحاد الإفريقي أن الجلسة ناقشت أيضاً دفع الجهود للتصدي للنزوح القسري بسبب المناخ والهجرة وتوليد زخم سياسي وجدول أعمال سياسي مشترك وموارد لتشكيل مستقبل التنقل في إفريقيا وتطوير حلول شاملة قائمة على البيانات لدعم التكيف بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التنقل المناخي وحماية من يتنقلون وتعزيز صمود المجتمعات الأفريقية في مواجهة أزمة المناخ.

هذا المحتوى من

الاتحاد الإفريقي المناخ البنك الدولي ظاهرة النزوح القسري مبادرة التنقل من أجل المناخ في إفريقيا

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