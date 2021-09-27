Masrawy logo white

اليمن: احتجاجات في تعز تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة

03:09 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
اليمن: احتجاجات في تعز تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة

اليمن

صنعاء - (د ب أ):

شهدت مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، اليوم الاثنين، احتجاجات غاضبة وعصيانا مدنيا، تنديداً بارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "المحتجين أغلقوا معظم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأحرقوا الإطارات، ما أدى إلى توقف حركة المرور".

وجابت مظاهرة شعبية حاشدة شارع جمال وسط المدينة، وردد المتظاهرون هتافات تندد بتدهور الوضع الخدمي والمعيشي مطالبين برحيل الفاسدين.

وأكد الشهود أن ملاك المحلات التجارية أعلنوا الإضراب الشامل ابتداء من اليوم.

وطالب المحتجون الرئاسة والحكومة الشرعية بوضع حد للانهيار الاقتصادي، وإقالة المسؤولين الفاسدين والمتسببين بالانهيار الاقتصادي في البنك المركزي.

وارتفعت مؤخرا أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 1200 ريال يمني.

ومنذ أيام تشهد محافظات تعز وحضرموت وأبين احتجاجات غاضبة تنديداً بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، دون أن تعلن الحكومة اليمنية عن أي حلول عاجلة لوقف هذا التدهور.

اليمن احتجاجات اليمن ارتفاع الأسعار تدهور العملة اليمنية

الخبر التالى:

في اليوم الأخير من الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لا كلمة لبورما وطالبان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا