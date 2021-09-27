اليمن: احتجاجات في تعز تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة

صنعاء - (د ب أ):

شهدت مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، اليوم الاثنين، احتجاجات غاضبة وعصيانا مدنيا، تنديداً بارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "المحتجين أغلقوا معظم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأحرقوا الإطارات، ما أدى إلى توقف حركة المرور".

وجابت مظاهرة شعبية حاشدة شارع جمال وسط المدينة، وردد المتظاهرون هتافات تندد بتدهور الوضع الخدمي والمعيشي مطالبين برحيل الفاسدين.

وأكد الشهود أن ملاك المحلات التجارية أعلنوا الإضراب الشامل ابتداء من اليوم.

وطالب المحتجون الرئاسة والحكومة الشرعية بوضع حد للانهيار الاقتصادي، وإقالة المسؤولين الفاسدين والمتسببين بالانهيار الاقتصادي في البنك المركزي.

وارتفعت مؤخرا أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 1200 ريال يمني.

ومنذ أيام تشهد محافظات تعز وحضرموت وأبين احتجاجات غاضبة تنديداً بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، دون أن تعلن الحكومة اليمنية عن أي حلول عاجلة لوقف هذا التدهور.