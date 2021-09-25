قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بمقديشو

وكالات:

سقط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتحديدا في نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انتحاري فجر نفسه في سيارة على مقربة من قصر الرئاسة في مقديشو، ما أدى لوقوع ضحايا لم تُعلن حصيلتهم بعد.

Video : Suïcide bomb blast hits entrance checkpoint of Villa #Somalia . Gunfight ongoing. #Mogadishu. pic.twitter.com/pKcATZbii7 — DalsanTV (@DalsanTv) September 25, 2021

وتشهد الصومال توترات أمنية متواصلة؛ حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد.

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG — Somaliguardian (@SomaliGuardian) September 25, 2021

وفي حين أُخرج مقاتلو حركة الشباب من مقديشو قبل عشر سنوات، إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة.

والأسبوع الماضي، حث مجلس الأمن الدولي الطرفين على تبنى الحوار وضبط النفس بأقصى درجة، للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

ودعا إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية.