قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بمقديشو

وكالات:

سقط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتحديدا في نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انتحاري فجر نفسه في سيارة على مقربة من قصر الرئاسة في مقديشو، ما أدى لوقوع ضحايا لم تُعلن حصيلتهم بعد.

وتشهد الصومال توترات أمنية متواصلة؛ حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد.

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG