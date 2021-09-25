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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بمقديشو

11:58 ص السبت 25 سبتمبر 2021
قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بمقديشو

انفجار سيارة مفخخة _ارشيفيه

وكالات:

سقط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمحيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتحديدا في نقطة تفتيش أمنية قريبة من القصر الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انتحاري فجر نفسه في سيارة على مقربة من قصر الرئاسة في مقديشو، ما أدى لوقوع ضحايا لم تُعلن حصيلتهم بعد.

وتشهد الصومال توترات أمنية متواصلة؛ حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد.

وفي حين أُخرج مقاتلو حركة الشباب من مقديشو قبل عشر سنوات، إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة.

والأسبوع الماضي، حث مجلس الأمن الدولي الطرفين على تبنى الحوار وضبط النفس بأقصى درجة، للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

ودعا إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية.

انفجار سيارة مفخخة مقديشو تفجير انتحاري

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