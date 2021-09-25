جو بايدن يلتقي زعماء كتلة "كواد" في البيت الأبيض

واشنطن- (بي بي سي):

عقد الرئيس بايدن في البيت الأبيض أول قمة رباعية مع زعماء أستراليا والهند واليابان. وهي تأتي ضمن والحوار الأمني الرباعي المعروف بـ"كواد".

وسلطت المجموعة الضوء على دورها في حماية منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ.

ورغم أن القادة الأربعة قد ناقشوا برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد، والبنية التحتية الإقليمية، وتغير المناخ ، وإمدادات تكنولوجيا الكمبيوتر، فقد فسر كثير من المراقبين اللقاء على أنه يشكل جبهة موحدة لتطويق الصين.

ويقول المراسلون إن القمة خطوة جديدة في محاولة لدعم الوجود الأمريكي في آسيا، ومواجهة تنامي النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الصيني.

ورغم أن المخاوف من الصين لم تذكر صراحة في اجتماع كتلة الرباعية المعروفة بـ"كواد" فإن محادثات الزعماء الأربعة ركزت على جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

والحوار الأمني الرباعي "كواد"، ليس جديدا ومنذ تشكله في عام 2004 وإطلاقه رسميا في عام 2007 عكس اهتمام واشنطن بالمنطقة، ويستكمل بايدن بإحيائه نشاط الكتلة ملمحا مهما من سياسة أمريكا الخارجية التي تمسك بها الرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد هذا، الإعلان المفاجئ لصفقة الغواصات "أوكوس" العسكرية بين الثلاثي أستراليا وأمريكا وبريطانيا. مما أثار مخاوف بعض أعضاء دول مجموعة "آسيان" التي تضم حوالي عشر دول من جنوب شرق آسيا، من أن تؤدي الحملة الأمريكية في المنطقة إلى استفزاز الصين اقتصاديا وعسكريا.